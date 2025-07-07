Совместное фото глав делегаций на саммите БРИКС продемонстрировало организацию и уважительное отношение к общей фотосессии. Это резко контрастирует с хаосом на саммите G20, сообщило издание Bloomberg .

«В отличие от саммита G20, никто не опоздал и не пропустил общую фотосессию <…> Это полностью контрастирует с хаотичной общей фотографией с саммита G20, сделанной на том же самом месте», — заявили в материале.

Издание отметило, что прошлой осенью на встрече «Большой двадцатки» царил беспорядок. Тогда президент США Джо Байден, итальянский и канадский премьер-министры Джорджи Мелони и Джастин Трюдо не присутствовали на общем фотографировании. Снимок сделали раньше, чем прибыли все главы стран.

В материале также подчеркнули, что повестка саммита БРИКС, как и состав делегаций позволяют утверждать о том, что эта встреча бросила вызов современному мироустройству во главе с США.

Страны-участницы БРИКС приняли декларацию, где отмечается, что в следующем году саммит пройдет в Индии.