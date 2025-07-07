Купальный сезон в Париже продлился всего день. Власти снова запретили плавать в Сене

В Париже впервые с 1923 года открылся купальный сезон. Власти разрешили плавать в Сене, но уже через день вновь ввели запрет, сообщила «Российская газета» .

В Париже создали три зоны купания — напротив Лебединого острова, недалеко от Эйфелевой башни, рядом с собором Парижской Богоматери и напротив Национальной библиотеки Франции. На сайте госадминистрации 7 июля они без объяснения причин указаны как закрытые.

Планировалось, что импровизированные пляжи будут работать до 31 августа, сообщило издание Deutsche Welle. Каждый оборудовали лежаками на 150-300 персон и душевыми, за отдыхающими наблюдали спасатели.

Последние 100 лет купание в Сене запрещалось из-за высокой концентрации вредных бактерий, таких как кишечная палочка и энтерококки. В реку сливались сточные воды, промышленные отходы и городские стоки.