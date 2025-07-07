Труп мужчины нашли на площадке для съемок порно

Полицейские в Токио обнаружили останки 35-летнего мужчины в квартире, где снимали фильмы для взрослых. Об этом сообщило издание Japan Today .

Сотрудники управляющей компании вызвали полицию 2 июля из-за сильного неприятного запаха в одной из квартир жилого комплекса в районе Синдзюку. Прибывшие на место полицейские обнаружили в ванной комнате тело Соиторо Нарусэ. Мужчина был мертв около недели. Его голова была изранена, а тело — накрыто синим брезентом.

Полицейские проверили записи с камеры видеонаблюдения и выяснили, что 27 июня квартиру покинул 35-летний Сэйити Кита и еще один мужчина. Они предположили, что Нарусэ убили в тот же день.

Кроме того, на изученных полицией записях было видно, что квартиру часто посещали другие мужчины и женщины. Правоохранители полагают, что помещение использовали для съемок порнофильмов.

Кита уже задержали, но он не признает вину в убийстве Нарусэ. Второго мужчину ищут.

Ранее в Карелии волонтеры нашли останки пенсионера, пропавшего в конце мая.