Молодая помощница учителя совратила школьника в своей машине

Times Union: в Нью-Йорке помощницу учителя обвинили в сексе с 15-летним учеником

В США перед судом предстанет 19-летняя помощница учителя из штата Нью-Йорк. Ее обвинили в совращении 15-летнего школьника, сообщило Times Union.

В ходе следствия стало известно, что сотрудница школы города Кохос несколько раз занималась сексом с подростком. Один из актов совращения произошел в ее машине.

Девушке предъявили обвинение в сексуальных домогательствах и создании угрозы здоровью ребенка. Выяснилось, что директор школы знала о преступных действиях молодой сотрудницы. Позже школьная администрация стала утверждать, что поставила в известность полицию о преступлениях. Обвиняемая закончила ту же школу, где работала, в 2023 году.

Из-за небольшой разницы в возрасте между арестованной и ее жертвой прокуратура не смогла выдвинуть более тяжких обвинений. Суд по делу состоится 23 июля.

Ранее в Канзасе полицейские задержали учительницу, которая напоила подростков и изнасиловала одного из них. Теперь ей грозит тюремный срок.