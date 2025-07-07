Названы риски использования касс самообслуживания

Доцент Валишвили: по ошибке можно переплатить за товар на кассе самообслуживания

Кассы самообслуживания в магазинах установили для сокращения очередей и удобства покупателей, но и здесь имеются риски. При ошибочном сканировании можно переплатить за товар, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

По ее словам, опасности для сохранности денежных средств эти кассы не несут. Просто нужно быть внимательными при покупке, обращать внимание на подозрительных граждан.

«Многие опасаются, что с карты спишут средства, подсмотрев номер, CVV и ПИН-код. Но сделать цифровой двойник карты при оплате в магазине невозможно так же, как и скомпрометировать данные карты», — пояснила она.

Перед оплатой покупок следует убедиться, что предыдущий покупатель закрыл чек и других позиций нет. Затем отсканировать свои товары и еще раз проверить свой список.

Валишвили подчеркнула, что в случае ошибочного сканирования нужно обратиться к дежурному менеджеру. Если выявить ошибку после выхода из магазина, то уже будет сложно что-то доказать.

Ранее в Мытищах задержали мужчину, попытавшегося украсть товары на 50 тысяч рублей. Покупатель оплатил на кассе самообслуживания только пакет.