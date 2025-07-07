Потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) обрушит всю оборону Украины. В военном отношении этот город гораздо важнее других областных центров на северо-востоке страны, сообщил подполковник армии США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале .

Контроль над этим городом, по его словам, откроет перед Россией новые оперативные возможности для наступления в других регионах, кроме ДНР. С тактической точки зрения, Красноармейск имеет большее значение, чем Сумы, Харьков и Запорожье.

«Если украинские войска не смогут удержать Красноармейск, то Украине грозит потеря контроля над всей обороной», — предупредил подполковник.

Украинская администрация весной объявила эвакуацию из Красноармейска. Из города вывезли чиновников и детей. Российские войска сосредоточились на перекрытии путей снабжения группировки ВСУ в этом районе.