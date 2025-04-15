Шахматисты из Зарайска стали призерами областного турнира

Десять воспитанников детско-юношеской спортивной школы Зарайска приняли участие в открытом турнире по быстрым шахматам, прошедшем в Луховицах. Соревнования собрали более 50 участников из восьми городов Московской и Рязанской областей

Хотя в абсолютном зачете зарайские шахматисты не заняли призовых мест, им удалось достичь успеха в отдельных категориях. Ярослав Романов завоевал серебряную награду среди игроков 2015 года рождения и младше, Михаил Ермилов стал вторым в категории игроков с рейтингом до 1100, а бронзу в этой же категории получил Константин Солодовников.

Еще один юный зарайский гроссмейстер начал турнир с блестящей серии побед, набрав четыре очка. Однако в последующих двух партиях ему не удалось одержать победу, и он остался без медали. В Детско-юношеской спортивной школе Зарайска отметили, что такие ситуации случаются, и выразили уверенность в будущих победах спортсмена.

Турнир стал очередным этапом в развитии шахматного мастерства зарайских юных спортсменов, предоставив им ценный соревновательный опыт и возможность продемонстрировать свои навыки на уровне областных соревнований.