Серпуховский музей представил уникальные экспонаты в честь юбилея города

Фото: Александр Степушкин
Фото: Фото: Александр Степушкин

В Серпуховском музее открылся цикл выставок, на которых представлены артефакты, живопись и фотографии из фондов Серпуховского музея. Экспозицию подготовили, а честь юбилея города.

«Сегодня знаменательное событие. Мы запускаем второй масштабный выставочный проект в отреставрированном здании галереи „Каретный сарай“. Это новое здание было открыто в декабре 2023 года», — прокомментировала директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова.

Центральным событием цикла стала выставка «15 артефактов. 15 историй», которая включает три тематических раздела: «Первые в Серпухове», посвященный первым историческим событиям города, «Сокровища благочестия» с произведениями древнерусского храмового искусства и «Исторические артефакты» с уникальными предметами, рассказывающими о быте и жизни старого округа.

В рамках выставки также проходит экспозиция «Серпухов-685!», где представлены живописные работы из коллекции Серпуховского музея, изображающие город. Отмечается, что выставка будет открыта с 4 сентября по 17 ноября 2024 года.

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