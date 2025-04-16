Семинар по наставничеству молодых педагогов прошел в Жуковском

Муниципальный семинар по наставничеству молодых педагогов прошел во Дворце культуры города Жуковский. Гостями стали более 70 человек: руководители общеобразовательных организаций города, их заместители, молодые педагоги с учителями-наставниками и депутаты.

Докладчики рассказали о мотивации молодых специалистов, их успешной адаптации, моделях многоуровневого наставничества молодых педагогов, психологического сопровождения профессиональной деятельности и о многом другом.

Семинар был организован местным отделением партии «Единая Россия» и «Молодой гвардией» Московской области совместно с управлением образования городской администрации и жуковским Учебно-методическим центром.

Отметим, что в феврале губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.