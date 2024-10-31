Семинар на тему развития и воспитания детей пройдет в Лобне 1 ноября

Встреча с психологом для родителей пройдет в детской библиотеке в Лобне. Психолог Юлия Иванова проведет мероприятие на тему «Полезные привычки».

После групповой консультации родители обсудят вопросы, касающиеся развития и воспитания детей, а также проблемы, связанные с детско-родительскими отношениями. Участники получат индивидуальные рекомендации от специалиста, что поможет им лучше понимать своих детей и создавать благоприятную атмосферу в семье.

Мероприятие пройдет 1 ноября на улице Циолковского, 3в. Начало запланировано на 12:30. Вход свободный, возрастное ограничение — 18+.

Напомним, что в Лобне для помощи многодетным семьям в действует центр «МногоМама». Этот центр успешно функционирует в уже четыре года и объединяет около 350 семей.

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