Семь проектов Московской области получили награды на XV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2026. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Финал премии прошел в Ярославле с 19 по 21 ноября. В этом году организаторы получили 716 заявок из 59 регионов России и Республики Беларусь, в финал вышли 294 проекта из 51 региона.

Специальный диплом «За самый динамично развивающийся проект в области молодежного туризма» получил гала-концерт фестиваля «Область танцевальных культур» в Королеве.

В номинации «Лучшее духовно-просветительское туристическое событие» первое место занял фестиваль «Заветы Сергия Радонежского» в Сергиевом Посаде.

В номинации «Лучший парк — центр туризма города» гран-при присудили гала-концерту II фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» в Коломне. Первое место заняли театрализованные ледовые спектакли в парках и общественных пространствах Подмосковья, второе — дендропарк Музея-заповедника «Дмитровский кремль» в Дмитрове.

Третье место в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал» заняло ландшафтное театрализованное представление «Зарайчанка» в Зарайске.

С полным списком победителей и лауреатов премии можно ознакомиться на сайте премии.