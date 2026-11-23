Решение об избрании Виктора Верещагина главой городского округа депутаты приняли 12 ноября. После принесения присяги председатель совета депутатов Александр Гречищев вручил главе округа должностной знак. С вступлением в должность Виктора Верещагина поздравили коллеги и представители разных уровней власти, в том числе депутат Государственной думы Никита Чаплин.

«Искренне рад, что сегодня развитие городского округа Коломна доверено человеку, который горячо любит свою малую родину, знает ее жителей, понимает их заботы и стремления. Уверен, что ваша энергия, целеустремленность, открытость к людям и желание добиваться реальных результатов станут прочной основой для дальнейшего развития муниципалитета», — сказал Никита Чаплин.