Виктор Верещагин вступил в должность главы Коломны
Во Дворце культуры «Тепловозостроитель» состоялась торжественная церемония вступления Виктора Верещагина в должность главы городского округа Коломна. Поздравить нового руководителя муниципалитета пришли почетные граждане города, представители администрации, руководители организаций, депутаты и общественные деятели.
Решение об избрании Виктора Верещагина главой городского округа депутаты приняли 12 ноября. После принесения присяги председатель совета депутатов Александр Гречищев вручил главе округа должностной знак. С вступлением в должность Виктора Верещагина поздравили коллеги и представители разных уровней власти, в том числе депутат Государственной думы Никита Чаплин.
«Искренне рад, что сегодня развитие городского округа Коломна доверено человеку, который горячо любит свою малую родину, знает ее жителей, понимает их заботы и стремления. Уверен, что ваша энергия, целеустремленность, открытость к людям и желание добиваться реальных результатов станут прочной основой для дальнейшего развития муниципалитета», — сказал Никита Чаплин.
Поздравление от митрополита Крутицкого и Коломенского Павла зачитал секретарь Коломенского епархиального управления иерей Андрей Згонников. Добрые пожелания новому руководителю адресовал и генеральный директор компании «Порт Коломна», почетный гражданин города Владимир Алексеев.
Виктор Верещагин поблагодарил присутствующих за поздравления и обратился к ним с речью, посвященной предстоящей работе на посту главы муниципалитета.
«Сегодня для меня особенный день. Я благодарю каждого, кто разделил со мной это торжественное событие. Коломна — моя родина. Здесь я вырос, здесь живут мои близкие и растут мои дети. Для меня наш округ — это не просто место на карте, а родной дом. Я хочу, чтобы в этом доме всегда было тепло, безопасно и уютно каждому», — сказал руководитель муниципалитета.