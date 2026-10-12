Единый день диспансеризации пройдет в Чехове 17 октября

Жители Чехова смогут пройти профилактическое обследование в субботу, 17 октября, в поликлинике микрорайона Венюково. Врачи проверят основные показатели здоровья, оценят возможные риски и при необходимости назначат дополнительные исследования.

По словам терапевта Чеховской больницы Ольги Романенко, в межсезонье у людей с хроническими заболеваниями повышается вероятность обострений. При этом некоторые серьезные нарушения долгое время протекают без заметных симптомов. Регулярная диспансеризация позволяет обнаружить проблемы на ранней стадии и своевременно принять меры.

Первый этап обследования включает анкетирование, измерение роста, веса и артериального давления, а также расчет индекса массы тела. Пациентам назначают анализы крови на уровень глюкозы и холестерина, общий анализ крови — в зависимости от возраста. В программу также входят электрокардиография, флюорография и онкологические скрининги с учетом пола и возраста.

В зависимости от возрастной группы и действующей программы можно будет пройти обследование на гепатит С и оценить репродуктивное здоровье. По итогам осмотра терапевт изучит результаты и при выявлении отклонений направит пациента на дополнительные исследования или к профильному специалисту.

Особое внимание профилактике стоит уделить людям с повышенным артериальным давлением, избыточным весом, сахарным диабетом, вредными привычками, а также наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. Однако пройти обследование рекомендуется и тем, кто не испытывает проблем со здоровьем.

С собой необходимо взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Результаты обследования внесут в электронную медицинскую карту. При необходимости врач определит дальнейший план наблюдения и лечения.