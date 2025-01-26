Сборная Подмосковья стала призером Кубка России по конькобежному спорту

Сборная Московской области по конькобежному спорту стала призером четвертого этапа Кубка России. Спортсмены выиграли бронзовые награды.
Смешанную эстафету на две тысячи метров представители Московской области преодолели за две минуты и 45 секунд. Победителями в дисциплине стала команда из Челябинской области. Второе место заняли спортсмены из Ярославской области.
В сборную региона вошли Фаиля Аймалетдинова, Данилова Анастасия, Дарья Краснокутская, Павел Конычев и Яко Шуляк. Четвертый этап Кубка России по конькобежному спорту проходит в Республике Мордовия в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Более половины украинцев поддержали переговоры с Россией
Глава Приднестровья Красносельский назвал срок возобновления прокачки газа
Житель Балашихи выстрелил из газового пистолета в продавщицу магазина
Новую поликлинику на 450 посещений в смену открыли в Хотькове
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,6 тысячи обращений за неделю
Экскурсию на фабрику елочных игрушек провели для детей из Богородского округа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте