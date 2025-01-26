Сборная Подмосковья стала призером Кубка России по конькобежному спорту

Смешанную эстафету на две тысячи метров представители Московской области преодолели за две минуты и 45 секунд. Победителями в дисциплине стала команда из Челябинской области. Второе место заняли спортсмены из Ярославской области.

В сборную региона вошли Фаиля Аймалетдинова, Данилова Анастасия, Дарья Краснокутская, Павел Конычев и Яко Шуляк. ​Четвертый этап Кубка России по конькобежному спорту проходит в Республике Мордовия в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».