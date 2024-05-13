Сбоев на объектах ЖКХ стало на 42% меньше в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 13:45 Сбоев на объектах ЖКХ стало на 42% меньше в Подмосковье за неделю Министерство ЖКХ МО

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Количество технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения снизилось в Московской области на 42% за неделю. Аварийно-восстановительные службы взяли на контроль 162 аварии.

Из всех технологических сбоев четыре случая касались теплоснабжения, 32 — горячего водоснабжения, 13 — холодного водоснабжения, 111 — обеспечения потребителей электричеством.

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Помимо этого, представители «МОС АВС» провели около 20 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору. Всего с начала года они выполнили свыше 1,9 тысячи подобных выездов в округа Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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