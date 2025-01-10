Рождественский концерт прошел в селе Федино под Воскресенском

В Воскресенске прошел концерт «Чудесный мир Рождества». Артисты Дома культуры в селе Федино подготовили для гостей праздничную программу.
Рождество — один из самых главных христианских праздников в году. Коллективы Дома культуры приготовили для гостей концерт из полюбившихся номеров. Пожелания и поздравления звучали на протяжении всего праздничного мероприятия.
Рождественский концерт прошел в доброй и теплой атмосфере, подарив всем присутствующим в зале праздничное настроение, а зрители аплодировали артистам на протяжении всего вечера.
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