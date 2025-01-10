Рождественский концерт пройдет в Лобне 12 января

Традиционная рождественская встреча с музыкой состоится на берегу древнего озера Киово. Организаторы приглашают на концерт всех желающих.

Гости мероприятия смогут насладиться исполнением музыки на различных инструментах. Для слушателей выступят Константин Пайдютов (гитара), Виктор Носырев (гобой), Георгий Пайдютов (кларнет) и Сона Аршакян (фортепиано).

Вход на концерт свободный. Мероприятие начнется 12 января в 15.00 в музее детской мозаики при специальной коррекционной школе в микрорайоне Восточный.

Отметим, что в школе мозаики, которой руководит отец Димитрий Котов, занимается около 100 детей. За годы работы здесь создано 300 панно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.