Родильный дом построят в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном

Родильный дом для Долгопрудненской больницы построят на улице Павлова. Проект реализуют в рамках проекта жилого комплекса «Бригантина» за счет внебюджетных средств.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь трехэтажного здания составит 2,6 тысячи квадратных метров. Отделение будет рассчитано на 35 коек. В пяти индивидуальных боксах установят кровати-трансформеры, а для проведения кесарева сечения будут работать две операционные. В учреждении также создадут блок реанимации и кабинет интенсивной терапии для новорожденных.

На территории жилого комплекса уже построили три детских сада, детскую поликлинику, магазины, кафе и многое другое. В будущем там откроется новый корпус школы № 7 на 1,5 тысячи мест, еще два дошкольных учреждения и взрослая поликлиника.

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