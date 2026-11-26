На предприятии Объединения «Гжель» в Раменском муниципальном округе роботизированный комплекс позволил в десятки раз увеличить производительность по сравнению с ручным трудом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Комплекс, введенный в эксплуатацию в 2023 году, состоит из установки литья под давлением и роботизированного манипулятора. Он выпускает блюда, салатники, пиалы, фруктовницы, лотки для заливного и другие изделия плоского ассортимента. За час робот изготавливает от 15 до 20 готовых изделий в зависимости от габаритов.

Срок службы полимерной пресс-формы составляет от 50 тысяч до 100 тысяч циклов литья, что более чем в 400 раз превышает ресурс традиционной гипсовой формы, выдерживающей в среднем не более 120 отливок. Установка обеспечивает высокое качество поверхности отливки, что позволило практически полностью ликвидировать брак полуфабриката.

Линией управляет один оператор. Высвобожденные ресурсы гипсомодельного участка переориентированы на изготовление сложной оснастки для полого ассортимента: чайников, супниц и другой посуды.

О модернизации предприятия рассказал генеральный директор Объединения «Гжель» Александр Чернышев. «Именно крупные инвестиции акционера позволили закупить дорогостоящее оборудование и спасти предприятие», — отметил он, напомнив, что стратегическим акционером компания стала в 2019 году — АФК «Система».