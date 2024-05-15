Результаты генеральной уборки в апреле подвели в Подмосковье | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 16:08 Результаты генеральной уборки в апреле подвели в Подмосковье Фото: Администрация г.о. Реутов

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Генеральную уборку общественных пространств после зимы провели в Подмосковье в апреле. Инспекторы ГУСТ оценили качество проделанных работ с помощью специального чек-листа.

Инспекторы проверили более 1,9 тысячи локаций: более 970 дворов, 725 общественных зон и свыше 200 внутриквартальных проездов. В чек-листе есть такие позиции, как: уборка смета и мелкого мусора, устранение глубоких ям и граффити, ремонт детских площадок и другое.

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Сейчас проверки продолжаются. Приемка территорий завершится 30 мая. Важно, если инспекция чистоты выявит нарушения или несоответствие критериям чек-листа, локация возвращается на доработку до устранения всех замечаний в полном объеме.

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