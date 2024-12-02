Режим работы светофоров оптимизировали еще в 4 округах Подмосковья

Работу еще семи светофоров оптимизировали в Подмосковье за неделю. Работы провели в Егорьевске, Истре, Люберцах и Мытищах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, оптимизация работы светофоров помогла ликвидировать заторы и увеличить пропускную способность дорог.

Так, в Егорьевске увеличили время работы пешеходного светофора на пересечении улиц Антипова и Победы, а в Истре синхронизировали четыре устройства на Волоколамском шоссе и на его пересечении с проспектом Генерала Белобородова.

В Люберцах на Смирновской улице организовали шлюз для пассажирского транспорта, дав приоритет автобусам на выделенке от станции через Октябрьский проспект. В Мытищах время проезда по проспекту Астрахова увеличили на 10 секунд.

В министерстве добавили, что настройка светофоров позволяет разгрузить дороги и увеличить их пропускную способность на 10-15%.