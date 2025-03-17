Рентген-кабинет откроют в больнице во Фрянове в апреле

Развитие медицины обсудили в поселке Фряново. В местной больнице планируют открыть рентген-кабинет, а также установить флюорограф и другое современное оборудование. Учреждение посетил первый замглавы регионального Минздрава Максим Максимов вместе с представителями администрации и депутатами.

«Главная наша задача, что бы медицинская помощь была качественной и доступной для жителей. Недавно в социальных сетях появились слухи, что больница во Фрянове закрывается — это не соответствует действительности», — отметил Максим Максимов.

В учреждение продолжают поставки новой техники, а в апреле там заработают кабинеты флюорографии и рентгена.

Сейчас во Фрянове круглосуточно дежурят две бригады скорой помощи, а при необходимости на вызовы приезжают специалисты соседних подстанций. Кроме того, жителям оказывают помощь в приемном отделении больницы.

«Всего за последние четыре года поставили более 120 единиц медицинского оборудования на общую сумму более 100 миллионов руб. В ближайшее время начнет работу детский дневной стационар, где будет оказываться медицинская помощь маленьким пациентам с соматическими заболеваниями», — добавил Максимов.

Представители Минздрава и других органов власти проведут во Фрянове встречу с жителями 20 марта. На ней ответят на все волнующие вопросы в части медицины и развеют появившиеся слухи.