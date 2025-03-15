Ремонт в многоэтажках провели в Сергиевом Посаде, Красноармейске и Электрогорске

Специалисты управляющих организаций региона продолжают работы в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Ежедневно для комфорта жителей восстанавливают освещение в подъездах, ремонтируют входные группы и наводят порядок во дворах и на детских площадках.

В Сергиевом Посаде в подъездах дома № 21 по улице Симоненкова управляющая компания оштукатурила и покрасила откосы после установки тамбурных дверей, а также провела частичный косметический ремонт подъезда дома № 8.

В Красноармейске покрасили газовые трубы домов № 17 и № 23 на улице Морозова.

Коммунальщики в Электрогорске очистили от надписей объекты во дворах и на детских площадках на улицах Ленина и Комсомольской, а также на Комсомольском переулке.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона напоминают, если жители недовольны работой специалистов управляющих организаций, об этом можно сообщить в территориальные отделы ведомства.