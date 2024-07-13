Реконструкция событий 1945 года стартует под Павловским Посадом 26 июля

Военно-историческая реконструкция «Встреча на Эльбе 45» пройдет в центре реконструкции вблизи Павловского Посада. Событие продлится с 26 по 28 июля, оно объединит участников из разных регионов России.

Центр исторической реконструкции «Гарнизон-А» расположен в лагере «Светлое Озеро» под Павловским Посадом. Это место восстановила и облагородила администрация Павлово-Посадского округа совместно с Военно-исторической организацией «Гарнизон». Теперь здесь проходят исторические мероприятия.

В центре оборудованы казармы, разбит палаточный лагерь, построены склады для реквизита, отведено место под полевую кухню. Тут же хранятся макеты оружия и военной техники, а также военная форма разных эпох.

На просторной местности лагеря можно воссоздать разноплановые военные походы, сборы и сражения.

Например, 29 июня 2024 года в центре прошло военно-историческое мероприятие «Московская директива». Его посвятили событиям на южном фронте Гражданской войны в России летом 1919 года.

А с 26 июля по 28 июля 2024 года здесь реконструируют события лета 1945 года под названием «Встреча на Эльбе 45». Сюда съедутся любители военной истории из разных регионов России, а также Республики Беларусь.

В это же время участники воронежского клуба «Отечество» проведут курсы «Выстрел» для реконструкторов Красной армии.

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