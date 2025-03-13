Реконструкция парка Защитников Москвы в Лобне начнется в апреле

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела час благоустройства. Она рассказала, что реконструкция парка Защитников Москвы начнется уже в апреле.

Она также уточнила, что проект прошел все согласования.

«Памятник „Зенитное орудие“ мы сохраним. Это важная часть истории нашего города и напоминание о подвиге советских солдат», — отметила глава города Анна Кротова.

На территории парка создадут комфортные зоны для отдыха, прогулок и игр.

Также обсудили строительство новых объектов в Центральном парке. Аттракционы для детей и молодежи планируют открыть в мае, а кафе — летом.

В округе ведется масштабная работа по организации досуга для молодежи. Об этом от учеников поступает много обращений в адрес главы и ее заместителей. Анна Кротова отметила, что вскоре в Лобне появятся новые скейт-парки, спортивные и игровые зоны.