Реконструкция парка Защитников Москвы в Лобне начнется в апреле
Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела час благоустройства. Она рассказала, что реконструкция парка Защитников Москвы начнется уже в апреле.
Она также уточнила, что проект прошел все согласования.
«Памятник „Зенитное орудие“ мы сохраним. Это важная часть истории нашего города и напоминание о подвиге советских солдат», — отметила глава города Анна Кротова.
На территории парка создадут комфортные зоны для отдыха, прогулок и игр.
Также обсудили строительство новых объектов в Центральном парке. Аттракционы для детей и молодежи планируют открыть в мае, а кафе — летом.
В округе ведется масштабная работа по организации досуга для молодежи. Об этом от учеников поступает много обращений в адрес главы и ее заместителей. Анна Кротова отметила, что вскоре в Лобне появятся новые скейт-парки, спортивные и игровые зоны.