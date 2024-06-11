Рейд по выявлению незаконной торговли провели в Чехове

Продажа скоропортящихся продуктов на уличных прилавках, товары без бирок и маркировок возле проезжей части. Каждый месяц от жителей Чехова поступают жалобы на незаконную торговлю. Специалисты местной администрации оперативно реагируют на обращения и проводят проверки. На этот раз рейд прошел на территории рынка возле железнодорожной станции Чехов.

«Мониторинг у нас осуществляется сотрудниками отдела потребительского рынка. Обходы проводим от одного до нескольких раз в неделю. Выявляем незаконную торговлю, проговариваем, устраняем ее», — рассказала начальник отдела промышленности и инвестиционного развития управления промышленности, инвестиций и развития предпринимательства администрации Чехова Анна Казанцева.

Продавцам объясняют как легализовать торговлю. Если земля принадлежит администрации городского округа Чехов, то можно заключить договор и работать по закону.