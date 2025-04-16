Рейд по проверке соблюдения правил перевозки детей прошел в Одинцове

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции в выходные дни провели профилактический рейд под названием «Детское кресло». Мероприятие организовали, чтобы напомнить водителям о том, как правильно и безопасно перевозить детей в автомобилях.
Во время рейда инспекторы останавливали машины и проверяли, как организована перевозка несовершеннолетних пассажиров. Они внимательно следили за тем, соответствует ли размер автокресел росту и весу детей.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции провели разъяснительную работу с родителями. Они объясняли важность использования автокресел, вручали родителям информационные буклеты и наклейки с надписью «ребенок в автомобиле». Для маленьких пассажиров приготовили приятные сюрпризы в виде световозвращающих аксессуаров. Это поможет сделать малышей более заметными на дороге в сумерках и в темное время суток.
ФСБ рассекретила документы об обращении нацистов с военнопленными в Крыму
Рекордная партия. Силовики под Челябинском изъяли почти треть тонны наркотиков
Минсельхоз Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение правил продажи алкоголя
Мастер-класс по рисованию пройдет во Фрязинском лесопарке 17 апреля
Благоустройство дворовых территорий началось в Орехово-Зуевском округе
Уроки электробезопасности провели для школьников в 5 округах Подмосковья
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте