Рейд по проверке соблюдения правил перевозки детей прошел в Одинцове

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции в выходные дни провели профилактический рейд под названием «Детское кресло». Мероприятие организовали, чтобы напомнить водителям о том, как правильно и безопасно перевозить детей в автомобилях.

Во время рейда инспекторы останавливали машины и проверяли, как организована перевозка несовершеннолетних пассажиров. Они внимательно следили за тем, соответствует ли размер автокресел росту и весу детей.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции провели разъяснительную работу с родителями. Они объясняли важность использования автокресел, вручали родителям информационные буклеты и наклейки с надписью «ребенок в автомобиле». Для маленьких пассажиров приготовили приятные сюрпризы в виде световозвращающих аксессуаров. Это поможет сделать малышей более заметными на дороге в сумерках и в темное время суток.