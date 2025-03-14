Рейд по проверке соблюдения правил перевозки детей прошел в Балашихе

Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжести последствий аварий с участием детей-пассажиров в Балашихе сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». В ходе проверки было осмотрено 54 автомобиля и, к счастью, нарушений выявлено не было.

Основной задачей мероприятия стало выявление и предотвращение фактов, связанных с перевозкой детей без использования детских удерживающих устройств в автомобилях.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям приучать детей к использованию автокресел с раннего возраста. Это поможет детям понять, что автокресло — это обязательный атрибут во время поездки. При выборе автокресла важно учитывать мнение ребенка, чтобы он чувствовал себя комфортно и безопасно. Ребенок должен быть надежно зафиксирован в кресле, при этом ремни не должны причинять дискомфорт.