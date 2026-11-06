Выпуск шоу «Квизтория» ко Дню памяти подольских курсантов выйдет 7 ноября
Очередной выпуск интеллектуального шоу «Квизтория» выйдет 7 ноября на телеканале 360. В седьмой игре 1/8 финала за выход в следующий этап турнира поборются команды из Истры и Одинцова.
Главной темой выпуска станет День памяти подольских курсантов. Участникам предстоит продемонстрировать знания истории и ответить на вопросы, посвященные подвигу молодых защитников Москвы в годы Великой Отечественной войны.
Ведущий проекта Виктор Абрамян представит участников, задаст вопросы и поможет зрителям погрузиться в атмосферу игры.
Посмотреть запись программы можно будет на официальной странице 360.ru в социальной сети «ВКонтакте».
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