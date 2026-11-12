Глава Одинцовского округа проверил строительство ВЗУ в деревне Хлюпино

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов во вторник, 10 ноября, проинспектировал ход строительства нового водозаборного узла в деревне Хлюпино. Объект возводится в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и области обращения с отходами» и Народной программы партии «Единая Россия».

Строительная готовность объекта составляет 80%: строительно-монтажные работы завершены, сейчас идет монтаж технологического оборудования. Запуск нового ВЗУ должен состояться 25 декабря этого года.

Мощность ВЗУ составит 1500 кубометров в сутки, к нему будут подключены 12 многоквартирных дома и два социальных объекта — детский сад и школа. Суммарно это более 1200 человек. Установлены шесть резервуаров для чистой воды общей вместимостью 600 кубометров и системы безреагентной очистки воды «Аэромаг». Эти установки позволяют удалять примеси, неприятные запахи, а также поддерживать допустимый уровень железа, марганца и жесткости воды.