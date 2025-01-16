Регоператор Воскресенского кластера подвел итоги по сбору пластиковых крышек

Региональный оператор Воскресенского кластера уже шесть лет сотрудничает с российским волонтерским проектом «Добрые крышечки». За это время в переработку направили свыше 13 тысяч килограммов цветного пластика.

В сборе крышек принимают участие воспитанники и педагоги подмосковных школ, детских садов, домов культуры, а также торговые и молодежные центры, предприятия, магазины и сами жители.

Представители регоператора Воскресенского кластера отметили, что активнее всего проект «Добрые крышечки» поддерживают жители Люберец.

На полученные деньги приобретены коляски, тренажеры и спецсредства для детей с инвалидностью.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья напомнило, что накопленные крышки можно сдавать и в синие баки для раздельного сбора отходов на контейнерных площадках. Предварительно их нужно сложить в канистру от воды.