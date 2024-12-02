Ребенка с аномальной опухолью челюсти спасли в  медцентре Рошаля

Мальчик в возрасте девяти лет поступил в детский центр Рошаля с аномальной доброкачественной опухолью в области верхней челюсти.

Врачи выявили у мальчика цементому верхней челюсти — твердую опухоль, состоящую из тканей зуба. Это врожденная патология.

Врачи провели операцию и удалили новообразование вместе с зубом.

«В области вмешательства находится вторая ветка тройничного нерва, поэтому очень важно не нарушить контуры средней зоны лица. Наши врачи с этим успешно справились, чувствительность лица сохранена», — отметили в медучреждении.

Мальчик восстанавливается и сейчас находится в стационаре.