Жителя Керчи задержали за оправдание терроризма

Сотрудники ФСБ задержали 50-летнего жителя Керчи по подозрению в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, мужчина написал в Telegram-канале комментарий, в котором прямо оправдывал атаку украинских беспилотников на Кремль. От разоблачения его не спас даже псевдоним.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у крымчанина компьютер, а против него самого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее суд оштрафовал блогера из Санкт-Петербурга на 600 тысяч рублей за посты, которые сочли оправданием теракта в «Крокус Сити Холле». Мужчину задержали, когда он пытался вылететь из аэропорта Пулково в Ереван. Позже он признал вину и публично извинился.