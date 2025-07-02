Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 4 июля
Во вторник, 1 июля, в лесах Подмосковья возгораний не зафиксировали. В ближайшие несколько дней ситуация может измениться на фоне потепления в регионе.
В среду на всей территории Московской области спрогнозировали первый класс пожарной опасности. В четверг и пятницу на большей части региона ожидается второй класс.
Сегодня и до конца рабочей недели температура воздуха будет составлять от +20 до +25 градусов днем и до +17 градусов ночью. Возможны кратковременные дожди и порывистый ветер.
Жителей и гостей Подмосковья призывают незамедлительно сообщать о пожарах в лесах по телефонам 112 и 8-800-100-94-00.
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