Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 4 июля

Во вторник, 1 июля, в лесах Подмосковья возгораний не зафиксировали. В ближайшие несколько дней ситуация может измениться на фоне потепления в регионе.

В среду на всей территории Московской области спрогнозировали первый класс пожарной опасности. В четверг и пятницу на большей части региона ожидается второй класс.

Сегодня и до конца рабочей недели температура воздуха будет составлять от +20 до +25 градусов днем и до +17 градусов ночью. Возможны кратковременные дожди и порывистый ветер.

Жителей и гостей Подмосковья призывают незамедлительно сообщать о пожарах в лесах по телефонам 112 и 8-800-100-94-00.