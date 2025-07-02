Новый жилой комплекс для переселенцев из аварийных домов построят в Зарайске

Более 140 человек, проживающих в аварийном и ветхом жилфонде в Зарайске, смогут переехать в новые дома. Строительство жилого комплекса для них уже стартовало.

Он будет состоять из трех корпусов. Общая площадь квартир здесь составит более четырех тысяч квадратных метров.

Строители работают без выходных. Накануне ход работ проинспектировал глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

«В округе 35 домов попали под программу расселения, и именно здесь будет построен дом, куда переедут жители аварийного и ветхого фонда. Это будет один большой дом — три корпуса на монолитной плите высотой в четыре этажа. Те люди, которые решили выбрать не сертификат, а квартиры, получат здесь жилье», — отметил Виктор Петрущенко.

Все работы идут по графику. Здание возводят в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Завершить строительство должны к концу 2026 года.