Более 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты

Володин: за 4 месяца самозапрет на кредиты установили свыше 12 млн человек

Фото: РИА «Новости»

Федеральный закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на оформление кредитов, действует в России уже четыре месяца. За время его работы этой возможностью воспользовались более 12 миллионов человек, заявил в  Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«За четыре месяца добровольно установили самозапрет на оформление кредитов свыше 12 миллионов человек. Такие показатели подтверждают: закон работает», — рассказал он.

Володин напомнил, что с 1 марта граждане России через личный кабинет на «Госуслугах» могут оформить самозапрет на оформление кредитов и выбрать, на какие именно организации его распространить — банки, МФО или же одновременно и на то, и на другое. Если потребность в заемных средствах все же появится, россияне смогут снять самозапрет и получить кредит после периода охлаждения в несколько дней.

До конца лета возможность воспользоваться этой услугой добавят в офисы МФЦ во всех регионах.

Ранее генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев посоветовал россиянам следить за состоянием своей кредитной истории, чтобы минимизировать риск блокировки банковской карты.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте