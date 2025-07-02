Более 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты

Федеральный закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на оформление кредитов, действует в России уже четыре месяца. За время его работы этой возможностью воспользовались более 12 миллионов человек, заявил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«За четыре месяца добровольно установили самозапрет на оформление кредитов свыше 12 миллионов человек. Такие показатели подтверждают: закон работает», — рассказал он.

Володин напомнил, что с 1 марта граждане России через личный кабинет на «Госуслугах» могут оформить самозапрет на оформление кредитов и выбрать, на какие именно организации его распространить — банки, МФО или же одновременно и на то, и на другое. Если потребность в заемных средствах все же появится, россияне смогут снять самозапрет и получить кредит после периода охлаждения в несколько дней.

До конца лета возможность воспользоваться этой услугой добавят в офисы МФЦ во всех регионах.

Ранее генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев посоветовал россиянам следить за состоянием своей кредитной истории, чтобы минимизировать риск блокировки банковской карты.