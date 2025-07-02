ФСБ задержала жителя Томской области, снимавшего военные объекты для Украины

В Томской области ФСБ задержала местного жителя, отправлявшего украинским спецслужбам снимки военных объектов в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Подготовленный материал он направлял в адрес противника для дальнейшего его использования при планировании и совершении диверсионно-террористических актов», — отметили в ведомстве.
Против мужчины завели уголовное дело за государственную измену. Правоохранители устанавливают возможных других участников преступления.
Ранее стало известно, что по делу о госизмене задержали двух крымчан. Они передавали на Украину сведения о критической инфраструктуре и военной технике ВС России. Теперь мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.
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