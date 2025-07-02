Пассажиры ЦППК смогут бесплатно провезти велосипед в поездах 5 и 6 июля

Пассажиры ЦППК смогут бесплатно провезти велосипед в поезде 5 и 6 июля. В это время в Москве и Подмосковье пройдет ночной велофестиваль.

Как рассказали в ЦППК, провезти велосипед бесплатно можно будет на всех маршрутах Москвы и Подмосковья с 16:00 5 июля по 03:00 6 июля. Для этого нужно оформить бесплатный билет в кассе.

Протяженность ночной велопрогулки составит 21 километр. Ее разделят на два интервала: 21:00 и 22:00.

Маршрут начнется на Лужнецкой набережной и пройдет до парка «Сокольники».

«Организаторы рекомендуют приезжать к месту старта за час. С восьми вечера до полуночи запланирована развлекательная программа», — отметили в ведомстве.

В поездах МЦД провоз велосипедов бесплатный всегда. На других направления — с 11:00 до 16:00, а также с 21:00 до 06:00.