Разметку 8,5 тысячи пешеходных переходов обновили в Подмосковье с начала сезона

пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО
Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Разметку 8,5 тысячи пешеходных переходов обновили в Подмосковье с начала сезона. Специалисты уже выполнили более 80% от общего объема работ.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, в некоторых округах работы уже завершили, еще в 27 они продолжаются.

«Дорожные службы обновили почти 9,5 тысячи километров линейной разметки и восстановили разметку 8,5 тысячи пешеходных переходов на муниципальных и региональных дорогах», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве добавили, что на региональной сети восстановили 6,7 тысячи километров линейной разметки и 2,3 тысячи пешеходных переходов. На муниципальных дорогах работы завершили в 24 муниципалитетах.

Разметку восстанавливают в сухую погоду ручным и механическим способами с использованием термопластика.

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