Расписание на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменят с 16—18 ноября

С 2:00 16 ноября до 2:00 18 ноября изменится расписание пригородных поездов на МЦД-2, а также на Курском и Рижском направлениях из-за работ по переключению пути между станциями Гражданская и Дмитровская. Некоторые электрички в это время ходить не будут.

В этот период закроют главный путь на Подольск между станциями Дмитровской и Гражданской, а также путь на станции Царицыно у временной деревянной платформы.



На участке от Курского вокзала до Стрешнево интервал между поездами увеличится до одного часа 20 минут. На Рижском направлении интервал от станций Нахабино до Стрешнево составит до 40 минут, а некоторые поезда будут курсировать только между станциями Нахабино и Стрешнево, Трикотажной.



На станциях Гражданская и Дмитровская изменится схема посадки: поезда в обе стороны будут ходить по пути на Нахабино, так как путь на Подольск будет закрыт.

На Курском направлении в выходные поезда будут курсировать с интервалом в час. Некоторые из них будут останавливаться только на Курском вокзале.



Из-за работ на станции Царицыно по утрам, с начала движения до 7:30, некоторые поезда на Москву не будут останавливаться на станциях Покровское, Царицыно, Москворечье и Курьяново.



Актуальное расписание пригородных поездов можно найти в мобильном приложении и на официальном сайте компании АО «Центральная ППК».