Расчетный центр Подмосковья напомнил о выгоде оплаты ЖКУ в срок

В начале февраля жители Подмосковья, которые более двух месяцев на оплачивали ЖКУ, получили долговые квитанции. В Едином расчетном центре напомнили, что сумма постоянно увеличивается из-за судебных издержек и начисления пени.

Перевод без банковской комиссии в установленный срок позволит сэкономить средства, сократив расходы на оплату жилья.

Размер задолженности в квитанциях может отличаться от суммы, указанной в платежных документах. Это происходит из-за того, что чеки формируются по услугам конкретных поставщиков.

Уточнить данные можно в контактном центре МосОблЕИРЦ по телефону: 8 (499) 444-01-00. На все вопросы по регулированию долга ответят по номерам: 8 (936) 501-73-09 и 8 (919) 992-38-28.