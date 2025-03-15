Работников сферы ЖКХ наградили в Серпухове

Награждение выдающихся специалистов ко Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства состоялось в Серпухове. Выдающимся представителям отрасли вручили благодарственные письма и почетные грамоты.

Мероприятие состоялось во Дворце творчества «Центральный». Награды сотрудникам вручил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Отметим, что всего в муниципалитете 1783 многоквартирных дома. Их обслуживают 32 управляющие компании, а подачу энергетических ресурсов осуществляют 15 ресурсоснабжающих организаций.

«Современное и качественное предоставление услуг населению — это лишь часть нашего общего дела. Важнее всего — внимательное отношение к каждому жителю, к его проблемам. Благодарю за грамотное выполнение поставленных задач, чуткость и ответственность», — добавил Алексей Шимко.