Работник культурного центра Орехово-Зуева отправился помогать эвакуированным из Курска

Орехово-Зуевский округ помогает жителям Курской области. Туда уже отправились два врача муниципалитета. Также один из волонтеров округа поехал поддержать эвакуированных детей в лагерь «Звонкие голоса» в Клину.

Волонтеры округа работают в лагерях Подмосковья, куда эвакуировали детей из Курской области. К примеру, сотрудник Культурно-досугового центра «Дулевский» Вячеслав Чертыков сейчас трудится вожатым в детском лагере «Звонкие голоса» в Клину. Там разместили более 130 человек.

Житель Орехово-Зуева помогает детям разместиться, принимает заявки на необходимые вещи, проводит мероприятия и мастер-классы. В ноябре 2022 года Вячеслав уже ездил в Мелитополь, чтобы помочь местным жителям. Он является победителем региональной премии «Герои нашего времени» в номинации «Помощь без границ».

Напомним, что ранее в составе медицинских бригад в Курскую область отправились хирург и реаниматолог из округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».