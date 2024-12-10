Новые противопожарные резервуары установили в Можайском округе

Противопожарные емкости для создания запасов воды появились в деревне Троица и поселке Лесное. Работы по их установке проверили заместитель главы муниципалитета Мария Азаренкова и местные активисты.

Такие резервуары входят в систему противопожарной защиты и обеспечивают безопасность жителей населенных пунктов, техники и строений. В случае возгорания машина пожарных получит запас воды для тушения огня. Емкости более удобны и выгодны в эксплуатации, чем специальные противопожарные пруды.

Мария Азаренков рассказала, что жители Троицы и Лесного давно просили установить резервуары, поэтому этим вопросом активно занималось отвечающее за безопасность в Можайске подразделение администрации. Противопожарные емкости уже полностью готовы к эксплуатации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».