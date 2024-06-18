Прокуратура Подмосковья помогла обеспечить инвалида средствами реабилитации

Инвалид с декабря 2023 года находится на учете в отделении Фонда пенсионного и социального страхования России по Москве и Московской области. Его должны были обеспечить тростью, креслом-коляской, протезами и другими техническими средствами реабилитации. В марте 2024 года он получил направление на их производство, однако с нарушением установленных сроков.

В результате прокуратура выдала представление, а виновное лицо было привлечено к ответственности. По заявлениям инвалида отделением Фонда активированы электронные сертификаты для приобретения протезов голени на общую сумму более 730 тысяч рублей, которые реализованы в установленном законом порядке.

На сегодняшний день инвалида обеспечили необходимыми средствами реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».