Производство свинины в Подмосковье выросло на 2,5% за год

Свиноводческая отрасль Подмосковья демонстрирует в 2024 году рост: за девять месяцев производство свинины увеличилось на 2,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув 43,3 тысячи тонн в живом весе. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.