Производство свинины в Подмосковье выросло на 2,5% за год

Свиноводческая отрасль Подмосковья демонстрирует в 2024 году рост: за девять месяцев производство свинины увеличилось на 2,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув 43,3 тысячи тонн в живом весе. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что крупнейшим производителем является ЗАО «Тропарево» в Можайском округе, где поголовье составляет 231,6 тысячи свиней, включая 14,4 тысячи свиноматок. Годовой выпуск достигает 29 тысяч тонн, а за девять месяцев предприятие произвело 24,7 тысячи тонн, что составляет более половины от общего объема в регионе.