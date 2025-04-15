Производство школьной одежды увеличат в Дубне

В Дубне планируют расширить действующее швейное производство. Согласно проекту, в округе появится новый современный производственно-складской комплекс. Его реализует индивидуальный предприниматель — владелец российского бренда одежды «Дима и Алиса».

«Объем инвестиций в строительство производственно-складского объекта и закупку необходимого оборудования составит 35 миллионов рублей. Запуск производства запланирован на конец 2027 года. Сегодня на швейном предприятии предпринимателя уже работает около 50 сотрудников, новый производственный корпус позволит увеличить это число еще на десять специалистов», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для развития бизнеса предпринимателю предоставили участок земли в аренду на льготных условиях. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов сообщил, что сейчас площадь всех помещений действующего предприятия превышает 1,7 тысячи квадратных метров. На новом участке почти в две тысячи квадратных метров планируют построить собственный швейный цех и склад площадью от 800 квадратных метров, а также организовать парковку.

Отмечается, что компания выпускает школьную одежду для детей и подростков — в основном это жилеты, кардиганы и джемперы для мальчиков и девочек.