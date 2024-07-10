Производство молока выросло на 53% в Подмосковье за 5 месяцев

С начала года объемы производства молока выросли в Подмосковье на 53,8%. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С января по май подмосковные фермы произвели более 80 тысяч тонн молока — это в полтора раза больше, чем за такой же период в прошлом году.

В Подмосковье произвели более 12,7% от общего объема ЦФО и 3,2% от общероссийского объема. Московская область занимает второе место в рейтинге ЦФО и седьмое место в национальном рейтинге.

Крупнейшими производителями молока в регионе являются Озерецкий молочный комбинат, завод стерилизованного молока «Можайский» и АО «Гелиос».

Ранее стало известно, что область нарастила долю производства сыра в стране до 20% и в ЦФО — до 37%, отметил губернатор Андрей Воробьев. В особом фокусе остается импортозамещение, причем и классических, и изысканных сортов.

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