Программа благоустройства дворов стартовала в Ленинском округе

В Ленинском городском округе приступили к реконструкции дворовых территорий, запланированных на 2024 год. Подрядчики уже приступили к работам на улице Школьной в Видном.

По словам главы Ленинского округа Станислава Каторова, в этом году планируется благоустроить 12 придомовых территорий. Работы на каждой из них определяются индивидуально, в зависимости от необходимости замены асфальта, бордюрного камня или проведения комплексного благоустройства. Решения принимаются с участием жителей, учитывая финансирование и состояние дворов.

Стандартный перечень работ по комплексному благоустройству включает в себя ремонт асфальтобетонного покрытия, тротуаров, замену бортового камня, ремонт или замену детских игровых площадок, освещение, модернизацию контейнерных площадок и увеличение зеленых насаждений.

Отметим, что программа комплексного благоустройства начнется с 3 июня и охватит несколько адресов в Видном, а также в поселках Володарского и Развилка. Первоочередными станут работы в двух дворах на проспекте Ленинского комсомола. Также запланирован ремонт асфальта в четырех дворах микрорайона Купелинка.

Завершить программу благоустройства планируется к концу летнего сезона.

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