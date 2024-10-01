Продукцию местного завода используют для модернизации систем ЖКХ в Подольске

Климовский трубный завод открыл двери для представителей местного Водоканала, чтобы продемонстрировать свои последние инновационные решения для коммунальных трубопроводных систем. Делегацию возглавил директор подольского Водоканала Алексей Битиев.

Во время визита участникам была представлена широкая линейка полимерных труб, включая изделия диаметром до 3,5 метра и уникальные полиэтиленовые гнутые отводы, которые могут быть изготовлены по индивидуальным заказам с нестандартными углами изгиба.

Особое внимание было уделено трубам серии «Спиролайн», изготовленным из полиэтилена высокой плотности методом спиральной навивки. Эти трубы находят применение в системах канализации, особенно в сетях хозяйственно-бытового водоотведения.

Завод поставляет продукцию для различных проектов, включая реконструкцию очистных сооружений в городе. Он, один из крупнейших производителей полиэтиленовых труб и фитингов в СНГ и Европе, продолжает предлагать передовые решения для коммунальных систем.

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